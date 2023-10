La terra della cultura ritrovata. Dal Vasari fino al Giambologna

BAGNO A RIPOLI

Una Madonna di scuola Vasariana, col Bambino e coi santi, per la prima volta nella chiesa della Pentecoste. È stata restaurata grazie al comitato per la Cappellina di Baroncelli, una realtà che valorizza le opere d’arte e architettoniche della città. Per questo olio su tavola del XVI secolo, recentemente attribuito al Vasari e ai suoi allievi, il comitato e la parrocchia, col sostegno del Comune, del Rotary e della Fondazione CR, hanno messo in moto una macchina organizzativa: un restauro ha permesso di ridarle luce finora conservata nella sacrestia della chiesa di Quarto.

Bagno a Ripoli continua a investire sulle ricchezze culturali e artistiche. Lo ha fatto valorizzando l’Oratorio di Santa Caterina: la cappellina del 300 con gli affreschi della vita della santa d’Alessandria d’Egitto. E lo fa cercando di salvaguardare la "Fonte della Fata Morgana", il ninfeo del Giambologna oggetto di ristrutturazioni e di una raccolta fondi organizzata nell’ambito della manifestazione Artigianato e Palazzo.

Gli organizzatori hanno acceso i riflettori sulla vendita della Testa della Medusa, appartenente proprio al ninfeo. Sull’opera è intervenuto il Nucleo di tutela del patrimonio artistico di Firenze dei carabinieri che ha sospeso asta e vendita.

