La svolta per l’ex Gkn. Borgomeo ’spariglia’: "Esodo incentivato, stop ai licenziamenti"

Esodo incentivato. E’ così che Francesco Borgomeo, attuale proprietario della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf spa in liquidazione, proverà a chiudere la sua parentesi imprenditoriale fiorentina. Nella tarda serata di ieri, infatti - dopo la protesta -, arriva il cambio di strategia: "la nostra società rappresenta la propria volontà di rinunziare alla procedura per i licenziamenti del personale (che nei piani aziendali sarebbe dovuta ripartire a metà aprile, ndr) e di avviare una iniziativa aziendale finalizzata a conseguire l’esodo incentivato del personale". Una decisione che arriva al termine di una giornata concitata che ha visto alcuni rappresentanti del Collettivo di Fabbrica salire su un lampione dell’elettrificazione pubblica, in zona Castello (azione da cui alcuni dipendenti si dissociano), "per urlare la loro rabbia contro il silenzio assordante del Mimit e dell’azienda intorno alla loro vertenza" sostiene la Fiom in una nota dove ricorda che entro domani l’azienda avrebbe dovuto presentare il piano sociale per agganciare l’ammortizzatore sociale, come previsto dalla Legge 234 (legge sulle delocalizzazioni, imposta dal tribunale del lavoro di Firenze). Ma a questo punto l’azienda non presenterà alcun documento andando avanti per la sua strada e comunicando nei prossimi giorni, direttamente ai lavoratori, le modalità per la buonuscita. Una mossa (arrivata dopo la disdetta unilaterale degli accordi sindacali interni di appena dieci giorni fa) che, però, non è così scontata visto che l’incentivo all’esodo consiste nel versare una cifra in più rispetto alle spettanze che il datore di lavoro è tenuto a pagare per legge (e al momento le tute blu non hanno ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio e altri compensi arretrati).

L’esodo incentivato, poi, deve risultare dalla volontà di entrambe le parti, a seguito di trattative sindacali o accordi individuali. E a oggi i rapporti tra proprietà e lavoratori sono molto tesi.

Il ’correttivo’ L’esodo segna, quindi, un nuovo capitolo della lunga vertenza. La fabbrica ex Gkn è chiusa ormai da quasi tre anni: era il 9 luglio 2021 quanto la vecchia proprietà, la Gkn Driveline Firenze, senza preavviso comunicò con una mail la volontà di dismettere il sito produttivo e mandare tutti a casa, 422 dipendenti (500 persone considerando l’indotto). Con il successivo cambio di proprietà e l’arrivo di Borgomeo era stato sbandierato un rilancio del sito produttivo che, però, non c’è mai stato. Il motivo? Borgomeo ha sempre sostenuto l’impossibilità di entrare in possesso della fabbrica, ’occupata’ dagli operai. I lavoratori, invece, hanno sempre parlato di assemblea permanente, della mancanza di un piano industriale credibile sostenendo che dietro a tutto ci sia una speculazione immobiliare.