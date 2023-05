La sveglia notturna data dal ladro Inquilino lo insegue e chiama il 112 La polizia cattura un 36enne

Svegliato nel cuore della notte, alle 3, da un ladro che armeggiava alla porta di casa, in piazza Duomo, si è trovato la luce di una piccola torcia puntata sul volto. Il proprietario di casa ha istintivamente acceso la luce della camera e il ladro ha battuto in ritirata lungo le scale. Inseguito dal padrone di casa che è anche riuscito a telefonare alla polizia, il malvivente è stato arrestato dagli agenti di due volanti che stavano effettuando dei controlli nelle vie limitrofe. Si tratta di un 36enne italiano, l’accusa per lui è di tentato furto aggravato in abitazione. E’ già schedato per reati analoghi. Di recente era stato colpito da misura cautelare: il divieto di uscire dalla sua abitazione, nel Pistoiese, durante le ore serali e notturne.

Aveva con sé alcuni strumenti da scasso con i quali non è escluso possa aver forzato la porta dell’appartamento preso di mira durante l’ultimo colpo.