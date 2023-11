La superpotenza culturale di Pagano

Il 28 novembre (ore 17,30) alla Libreria Salvemini di Firenze è in programma la presentazione del libro "Come divenire la superpotenza culturale che siamo" di di Giorgio Kadmo Pagano. Introdotta dal giornalista Pierparide Tedeschi, la presentazione del libro sarà interattiva con i presenti e, per poterne discutere è già disponibile il saggio da leggere e stampare a questo link: https:era.ongprodottoitalia-superpotenza-culturale. Quest’innovativa formula di presentazione, interattiva appunto, si avvarrà di un ulteriore elemento: la distribuzione ai presenti degli ultimi riscontri e note di continuità dell’opera di Kadmo, spesso anticipati nella rubrica bisettimanale "Translimen!" a Radio Radicale. Quanti, per esempio, sanno che oltre la metà delle riserve auree italiane è nelle mani degli Stati Uniti e non nelle nostre? Tutti questi elementi fanno di ogni presentazione un evento ogni volta unico.