La suggestiva anagrafe del Vasariano

Francesco

Gurrieri

Un sintetico efficace articolo di Marco Jodice sull’ultimo numero della rivista Idee di Governo – “Il Corridore dell’eccellente maestro Giorgio Vasari” – ripercorre i documenti storici che descrivono le fasi e le modalità costruttive che ne consentirono la realizzazione in 16 mesi, fra il marzo 1564 e il settembre 1565. Ben 736 metri di percorso, con non poche difficoltà e grande intuizione architettonica, saldarono Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, configurando un percorso prestigioso, esclusivo e soprattutto sicuro per i Medici. Il 14 marzo, davanti al notaro Giovanbattista di Lorenzo Giordani, il Maestro Bernardo d’Antonio muratore si impegnava ’a havere condotto a perfectione et facto et edificato per tutto il mese di settembre proximo futuro MDLXV, uno corridore da poter passare dal Palazzo Principale di Piazza dei Signori di Sua Eccellenza Illustrissima insino al Palazzo de’ Pitti in questa forma (…) con archi e pilastri insino al Ponte Vecchio et poi seguitando…’. La descrizione continua ricordando le difficoltà della presenza della Torre Mannelli, del chiostro di Santa Felicita, della proprietà Guicciardini. Il tutto ’secondo l’ordine, disegno, modo et modello quale, di mano in mano, li sarà dato et commesso dal magnifico et eccellente Maestro Giorgio Vasario, pictore et architetto’. I lavori procedettero spediti e fedeli al cronoprogramma contrattuale, anche se un muratore e due manovali vi persero la vita. Il 22 settembre Vasari comunicava a don Vincenzo Borghini (in qualche modo il RUP ,‘Responsabile Unico del Procedimento’ di oggi) che ’per il corridore si passa e il duca v’è stato che gli soddisfa’. Oggi c’è da vergognarsi a fronte di tanta capacità realizzativa. Il Corridoio Vasariano è chiuso da anni e realisticamente sarà difficile riaprirlo per intero e collaudato prima della fine dell’anno. Codice degli Appalti e burocrazie ministeriali sono materia da rivedere con urgenza e provata competenza. E se riflettessimo sulla bontà della prima legge dei Lavori Pubblici del 1865 e al suo Regolamento per l’esecuzione degli stessi del 1895?