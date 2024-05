La straordinaria Hatis Noit per la prima volta in città

L’ultimo live della rassegna ’Tradizione in Movimento’ del Musicus Concentus propone stasera (ore 21,15), in Sala Vanni, Hatis Noit in concerto. Per la prima volta a Firenze, la star giapponese presenta dal vivo il nuovo album ’Aura’. La vocalist e musicista d’avanguardia di Shiretoko, che nelle sue performance combina musica, fotografia e arte, si troverà sicuramente a suo agio nello spazio in Piazza del Carmine, visto che con il produttore Robert Raths ha amplificato le registrazioni di ’Aura’ in una chiesa a Berlino. Il risultato è un mix etereo, fra mistico e moderno, fra preghiere cantate e l’operistico, fra la musica/danza del Gagaku e il pop.