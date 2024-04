La strage senza fine. Da Firenze a Suviana. Coclite, l’urlo della sorella: "Giustizia per Luigi"

di Pietro Mecarozzi

Il dolore che lacera le viscere. Le lacrime che scendono senza controllo alcuno. L’alienazione dal mondo che nel frattempo scorre veloce tutto intorno, sbattendoti in faccia un’equanime verità: il tempo, il più delle volte, non cura ferite del genere. È quello che stanno provando le famiglie delle sei vittime (accertate) e dei due dispersi nella strage della centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna. È quello che ha provato, e con cui sta facendo ancora i conti, Simonetta de Blank, 47 anni, parrucchiera a Modena e sorella di Luigi Coclite, l’autotrasportatore sessantenne morto il 16 febbraio scorso, assieme ad altri quattro lavoratori, nel crollo al cantiere dell’Esselunga di via Mariti.

Simonetta, a quasi due mesi di distanza dal disastro di Firenze, ci troviamo di fronte a un’altra strage sul lavoro...

"Non ho parole, appena ho saputo della vicenda ho subito pensato a mio fratello Luigi. I contesti, però, sono molto differenti, perché nel cantiere di via Mariti c’erano operai non preparati, che non dovevano neanche trovarsi lì. Resta il fatto che non si può continuare a morire sul lavoro".

Cosa ha provato quando ha saputo della morte di Luigi?

"Stavo aprendo il negozio quando mi chiamò la moglie di Luigi per darmi la brutta notizia. Sono momenti che non riesco a cancellare dalla mia mente, purtroppo. Immagino cosa stiano passando le madri, i figli, le mogli di quei poveri operai di Suviana. C’è impotenza, rabbia, ti chiedi ’perché?’. Ma non riesci a darti risposte valide, e fin’ora nessuno è riuscito a fornircene".

Si spieghi meglio.

"La morte di mio fratello chiede giustizia, e per il momento non ne abbiamo ricevuta. Era un professionista, un mastro artigiano, che insegnava il lavoro agli operai più giovani: Luigi è morto per l’errore di qualcuno, e adesso pretendiamo la verità, dopo due mesi di silenzi e poco altro".

Cosa le manca di più di suo fratello?

"Mi manca tutto di lui. È stato un padre e un fratello, mi ha cresciuto. Non c’era giorno che non mi chiamava, durante la pausa pranzo nel camion, mentre era in giro per l’Italia per lavoro. Ho perso una parte di me".