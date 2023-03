La strada fa rumore, si cambia asfalto Apre un cantiere in via Pistoiese

di Barbara Berti

e Lisa Ciardi

Al via i lavori di risanamento acustico sulla SR66 via "Pistoiese" a Piero a Ponti, nei comuni di Campi e Signa. Nel dettaglio, le opere riguardano l’insonorizzazione di circa due chilometri, dalla rotatoria di San Donnino fino alla rotatoria in località Indicatore compresa. I lavori dureranno circa tre mesi e sono finanziati dalla Regione Toscana per un importo complessivo di 770mila euro nell’ambito del "Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali".

L’ente ha ufficialmente consegnato il cantiere alla ditta incaricata lo scorso 2 marzo che entro 90 giorni dovrà effettuare le opere. L’intervento riguarda la sostituzione del manto stradale esistente con pavimentazione a bassa emissione sonora, comprese le lavorazioni di risanamento degli strati profondi nei tratti ammalorati e il ripristino della segnaletica orizzontale. "Siamo molto impegnati sul fronte del risanamento acustico – spiega l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità Stefano Baccelli -. E questi lavori appena cominciati erano attesi dai cittadini di quest’area".

L’assessore, quindi, entra nei dettagli dell’opera. "Sarà messo un tappeto fonoassorbente composto da una miscela di conglomerato bituminoso speciale che consente la riduzione del rumore che si genera al contatto della ruota con l’asfalto. Si tratta di un sistema innovativo che mitigherà il rumore e migliorerà la qualità della vita degli abitanti" spiega Baccelli. Il tappeto che sarà posato è di tipo dense graded a tessitura ottimizzata, già sperimentato dalla Toscana nell’ambito del progetto Leopoldo.

L’intervento, dunque, andrà a risolvere un’annosa questione ma lungo via Pistoiese ci sono altre situazioni ancora ‘aperte’. In particolare, da tempo, i cittadini segnalano la scarsa sicurezza di via di Vingone, ovvero il tratto di via Pistoiese che, dalla rotonda dell’Indicatore prosegue in direzione di Pistoia, fino all’incrocio con via del Maggino. Una strada al confine fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, ma sulla quale s’intrecciano anche le competenze della Città Metropolitana e della Regione. In questo caso i cittadini, che hanno presentato vari esposti in procura, chiedono di intervenire per ridurre la velocità e di eliminare il guard-rail posizionato in occasione dei mondiali di ciclismo e che oggi, a loro parere, rappresenta più un pericolo che una protezione. Inoltre sollecitano una maggiore illuminazione e l’eliminazione dei dossi e buche con la posa di un nuovo asfalto.