La storica stele vola in Germania. L’arte in prestito per la mostra

Ancora un prestito dai musei di Fiesole. La scorsa settimana una stele funeraria d’epoca romana ha lasciato le sale del museo civico archeologico per essere esposta in Germania. A chiederla in prestito è stato il Limesmuseum di Aalen, vicino Stoccarda per la mostra ’Fremde Nachbarn – Rom und die Germanen’, che racconta il rapporto tra Romani e Germani: popoli lontani ma allo stesso tempo vicini, visitabile dal 27 settembre al 12 aprile 2026.

La stele funeraria risale al III secolo dopo Cristo ed è relativa alla sepoltura del pretoriano Ateius Vitalis, soldato della VII coorte severiana, morto a 43 anni. Particolare la presenza dei simboli della mezza luna e della stella, che ancora oggi sono presenti nello stemma cittadino fisolano, forse legati a un culto orientale.

Il prestito segue quello delle tre terracotte robbiane del Museo Bandini, che nelle scorse settimane sono state spedite al Diözesanmuseum di Freising (Monaco di Bavieta) per la mostra ’Rinascimento privato. Il sacro domestico da Donatello a Raffaello’ (dal 14 settembre e all’11 gennaio 2026). Si tratta di due importanti riconoscimenti internazionale per il patrimonio culturale di Fiesole, città candidata a Capitale italiana della Cultura 2028.

Daniela Giovannetti