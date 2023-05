La storica sentenza del tribunale Giù le mani dall’immagine del David "Chi la distorce offende l’identità"

Violare il diritto all’immagine dei beni culturali, come il David di Michelangelo, può costare caro. Anche perché significa distorcere l’identità collettiva di ogni italiano. È questo, in sintesi, il principio affermato dal giudice Massimo Donnarumma della seconda sezione civile del tribunale di Firenze che ha condannato, a fine aprile, una famosa casa editrice a risarcire con 50mila euro il ministero della Cultura. Il motivo? Aver pubblicato sulla copertina della rivista Gq Italia, nel numero di luglio-agosto 2020, l’effige del David, modificata grazie alla tecnica della cartotecnica lenticolare. Il risultato: osservando a una certa inclinazione la rivista, l’immagine restituita era il David.

Inclinando lo sguardo, invece, grazie all’effetto ’morphing’ l’immagine si trasformava in quella di un modello sovrapposto al capolavoro del Buonarroti, nella stessa posa. La copertina nel 2020 ha dato il via a una causa civile incardinata al tribunale di Firenze promossa per conto della Galleria dell’Accademia. Da una parte l’avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze in rappresentanza della Galleria, museo nazionale che custodisce il David. Dall’altra la società editoriale nel ruolo di convenuta. Al centro una richiesta di risarcimento da 80mila euro alla società per aver pubblicato l’immagine non autorizzata. La tecnica lenticolare per il giudice ha "insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando umiliando l’alto valore simbolico e identitario dell’opera d’arte e asservendo la stessa a finalità pubblicitarie". A rendere la sentenza unica però è stata la tesi avanzata dall’Avvocatura e sposata dal giudice che, per la prima volta in una sentenza di merito, afferma l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali come espressione del diritto costituzionale "all’identità collettiva dei cittadini - si legge in sentenza - che si riconoscono nella medesima Nazione".

Il tribunale afferma cioè che l’immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale degli italiani e della loro memoria storica, un bene da tutelare ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione. Quindi? Maneggiare l’immagine del David, o di altri capolavori e alterarla, per il giudice significa violare o distorcere l’identità degli italiani. "Al pari del diritto all’immagine della persona – scrive il giudice – può configurarsi un danno all’immagine anche con riferimento al bene culturale". Da qui la sentenza che quantifica in 50mila euro il risarcimento: 20mila euro per danni patrimoniali. E 30mila per danni non patrimoniali, cioè di immagine. Una rivoluzione di giurisprudenza, per la Galleria dopo la vittoria del 2017, quando sempre il tribunale di Firenze accordò, con ordinanza cautelare, la tutela all’immagine del David inibendone l’uso illecito a fini commerciali.

"Si tratta – commenta la direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg – di un risultato eccezionale. Ringrazio l’avvocatura distrittuale dello Stato di Firenze e il tribunale per aver riconosciuto un danno non patrimoniale. Si è trattato di un lavoro lungo ed accurato che conferma la bontà di quelle ordinanze e sentenze già fatte valere per il mancato versamento dei canoni e la richiesta di autorizzazione per lo sfruttamento commerciale. Il principio apripista applicato dal giudice, esula dal singolo caso e ci auguriamo valga sempre in futuro". A gioire è stato anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Apprezzo la sentenza che riconosce il principio di un diritto all’immagine per i beni culturali. In generale – commenta – si deve affermare che l’utilizzo a fini commerciali per i beni culturali va pagato mentre deve essere gratuito per le immagini a fini didattici e di studio. Conforta che i giudici la pensino come il ministero". Sulla stessa linea anche il governatore, Eugenio Giani. "Sentenza storica e innovatrice e la sua grande forza risiede nel fatto che si fonda sulla Costituzione".

Claudio Capanni