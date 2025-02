La storica fontana a nuova vita. Risorse per l’opera di restauro

Dopo quella di San Casciano, anche la fontana di Barberino Tavarnelle sarà risistemata. Grazie a un finanziamento di un bando dell’Autorità Idrica Toscana, il Comune di Barberino Tavarnelle potrà effettuare il restauro della fontana che si trova all’interno del centro storico di Barberino. L’intervento è parte di un più ampio progetto di rigenerazione di piazza Mazzini e dell’area che scende verso la vallata a ovest. Nel progetto, dell’architetta comunale Alessandra Saltarin, la fontana rimarrà nella posizione attuale. "Il progetto prevede di ripristinarne l’impianto idrico ed elettrico, rivedendone il completo meccanismo di funzionamento", spiega il sindaco David Baroncelli.

"Quello che vogliamo è mantenere intatta la struttura esterna del manufatto, riqualificandolo, nascondendo l’apparato di funzionamento, raggruppandolo in un nuovo blocco centrale e concentrando in un unico pozzetto, più distante dalla vasca, il locale tecnico di supporto, incluso un sistema di filtraggio dell’acqua che impedisca il formarsi di alghe dentro la vasca". La struttura sarà mantenuta nella sua attuale conformazione. Saranno effettuati un’opera di pulitura della pietra esterna da muschi e impurità e un complesso intervento idraulico. "Sostituiremo l’impianto idrico e posizioneremo tutte le tubazioni nuove", continua Baroncelli. La fontana sarà valorizzata da una seduta in pietra che definirà il bordo del verde. Anche la nuova illuminazione è pensata per valorizzare il restyling della piazza. Saranno mantenute le lanterne attuali e riposizionate con un ritmo cadenzato lungo i percorsi pedonali. "Fari a led e scenografici accenderanno nuovi punti luminosi sulla fontana, la statua di Francesco da Barberino e la porta Senese".

Andrea Settefonti