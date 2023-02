La storica attività Tucci fa spazio ai più giovani

Nuova vita per la storica Ortofrutta Tucci: dopo 59 anni di attività e una presenza costante a Bagno a Ripoli e a Sorgane, la famiglia Tucci ha ceduto marchio e professione a una giovane coppia, Elisa e Daniele. Andrea Tucci con la moglie Luana Dini e il fratello Tazio Tucci hanno lavorato instancabilmente per anni. "Ora è il momento di riposarci e, dopo aver fatto laureare i nostri tre figli, io e Luana vogliamo fare i nonni dei nostri tre nipoti" dice Andrea, 74 anni e tanti ricordi legati al suo lavoro da raccontare. "I nostri genitori erano coltivatori – racconta -. Essendo 6 figli, c’era bisogno di portare soldi a casa: per questo nei primi anni ’60 vendevo i nostri prodotti a Sant’Ambrogio e all’Isolotto".

L’iscrizione alla Camera di Commercio è del marzo del ’67 e da lì la presenza a Bagno a Ripoli e Sorgane dell’Ortofrutta è stata costante. Dai primi anni 2000 è iniziato anche il lavoro all’ingrosso per ristoranti e attività. "La concorrenza dei supermercati, che portano la spesa a casa anche la sera tardi e la domenica, ha cambiato totalmente questo settore – dice Andrea –. Ma noi abbiamo lavorato come sempre, scegliendo i prodotti migliori, offrendo qualità e senza mai stancarci".

Deve tanto alla sua Luana, con cui a marzo festeggerà i 50 anni di matrimonio: "Lavorava con le scarpe: ha lasciato tutto per lavorare con me e si occupava anche di casa e figli mentre io ero spesso assente per lavoro". Elisa e Daniele, a cui ha ceduto l’azienda, gli piacciono. "Nonostante siano giovani, hanno una bella esperienza e mi piace il loro modo di lavorare. Son sicuro che avranno grande successo e porteranno avanti il nostro marchio con l’orgoglio con cui lo abbiamo cresciuto".

Manuela Plastina