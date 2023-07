La storia mugellana al centro del convegno Oggi l’età moderna

Due giornate dedicate alla storia del Mugello, "dal Medioevo ad oggi". Si conclude oggi, il convegno al Centro d’incontro in piazza Dante, promosso dalla Deputazione di storia patria per la Toscana, che ha organizzato due giorni di interventi sulla "Storia e identità di Toscana". Tre le sessioni del convegno, la prima presieduta da Riccardo Nencini, per trattare "Le coordinate geografiche e le modificazioni strutturali di lungo periodo", dall’assetto amministrativo all’evoluzione demografica, la seconda sul "Lascito del Medioevo", presieduta da Lorenzo Tanzini, spaziando tra Ubaldini e Medici, tra pievi e antiche opere d’arte. Oggi, alle 9.30, presieduta da Giuliano Pinto, terza sessione dedicata alle "Trasformazioni in età moderna", con contributi di Francesco Martelli, Fabio Bertini, Matteo Baragli, Andrea Giuntini e Gino Tellini.