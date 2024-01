"La storia di Cesare" con mamma Valentina

Alla Giunti Odeon di piazza degli Strozzi oggi (ore 18,30) c’è Valentina Mastroianni per presentare "La storia di Cesare" (DeAgostini). E’ una storia di forza, resilienza, coraggio e, soprattutto, di amore: quello di una madre per suo figlio, e di un bambino per la vita.

Mastroianni, infatti, è mamma di tre figli: Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare, che ha perso la vista a diciotto mesi a causa di una neurofibromatosi. Attraverso i social ha iniziato a raccontare la loro storia raggiungendo e facendo commuovere oltre 300.000 persone.