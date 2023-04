La storia del carro da ricostruire Sequestrati gli “ammortizzatori“

FIRENZE

Tra i pezzi del carro, sviato alle prime ore di giovedì all’altezza di Castello, causando il blocco ferroviario dell’Italia intera, ci sono anche le molle, una sorta di ammortizzatore (per azzardare un paragone automobilistico) che fa parte dell’asse che potrebbe aver ceduto, in qualche suo punto, causando l’afflosciamento del vagone.

Vagone che poi, senza un assetto regolare, ha finito per andare a sbattere sui piloni elettrici dello snodo, causando il black out totale della circolazione per molte ore.

E non solo. Per i danni, provocati dallo sviamento, ci sono ancora ripercussioni sui collegamenti, soprattutto quelli locali e in particolare la linea da e verso Prato. Rfi sta lavorando sui binari e traversine deformati dalla dinamica dell’incidente.

Per il ripristino completo dell’infrastruttura dovranno essere sostituiti alcuni scambi danneggiati dallo svio. Questo comporterà, informa Trenitalia, ancora per qualche settimana la riduzione dell’offerta commerciale sulla linea regionale Firenze-Prato, la cui programmazione è consultabile sul sito di Trenitalia.

L’aspetto economico sembra il danno maggiore, e delle due inchieste, quella “amministrativa“ avviata dal Ministero e quella penale, aperta dalla procura con l’ipotesi di danneggiamento aggravato, potrebbe sortire più effetti la prima rispetto alla seconda, alla luce anche del fatto che non ci sono stati, fortunatamente, feriti.

Resta tuttavia da accertare, anche sul fronte procura, alcuni aspetti sulle condizioni del carro che ha avuto il problema al suo asse. Si mormora di una vettura piuttosta vecchio, ma al momento, sul tavolo del sostituto procuratore Ornella Galeotti, non sono arrivati documenti che attestino l’anno di fabbricazione né tantomeno la storia delle manutenzioni e delle revisioni.

Il treno Gts 57034 era partito da Nola Interporto e diretto a Milano Segrate con un carico di merci non pericolose. Gts Rail trazionava una muta di carri e la società fa sapere che quello sviato non è di sua proprietà. "Inoltre - ha spiegato ancora la società in una nota - Gts non è responsabile della manutenzione del carro. Sull’itinerario di arrivo di Firenze Castello verso le 02.20 una parte del terzo carro in composizione è sviato (il carro è composto da due semicarri). Difficile poter definire allo stato attuale, le cause: si può ipotizzare un danno strutturale al carro o un problema dell’infrastruttura". Sotto sequestro è finito anche il container.

ste.bro.