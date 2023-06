La storia a portata di smartphone Arriva la guida dei luoghi simbolo

Gli studenti di Bagno a Ripoli con la fine dell’anno scolastico hanno portato a termine anche un bel progetto di valorizzazione delle ricchezze e bellezze del loro territorio: i ragazzi dell’istituto comprensivo Teresa Mattei aiutati dal liceo Gramsci con capofila l’istituto ripolese superiore Gobetti Volta hanno realizzato dei QR code con schede, totem e guide multimediali, in grado di documentare i luoghi storico-artistici presenti nel territorio comunale. Un modo bello, divertente, moderno per incentivare la fruibilità di luoghi troppo spesso poco conosciuti. I siti selezionati per questa valorizzazione culturale e turistica sono stati la Pieve di San Pietro e Paolo, l’Oratorio di Santa Caterina, le Gualchiere di Remole, il Castello di Montauto e la Fonte della Fata Morgana. Ospiti di don Francisco, i ragazzi hanno presentato il loro progetto chiamato "Il Piano delle Arti" all’assessore Francesco Pignotti e all’amministrazione comunale. Oggi gli studenti della scuola media Granacci lo presenteranno di nuovo, stavolta nella sede della Fonte della Fata Morgana (uno dei luoghi da loro valorizzati) di fronte ad altri "colleghi" di scuola e ai rappresentanti della Pro Loco per Bagno a Ripoli. Poi dalle 16 saranno guide speciali per i curiosi nella storia e nelle leggende del Ninfeo del Giambologna.

Manuela Plastina