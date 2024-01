La stoccata di Nardella: "Candidato centrodestra?. Metteranno gli avvisi...". Poi lite con Sgarbi su Isozaki

Fa un freddo birbone e con tutta probabilità Il 9 giugno, data delle elezioni, Firenze avrà già la fronte madida di sudore. Eppure nonostante i quasi cinque mesi che ci separano dalla tornata delle comunali – un tempo politicamente enorme – le scintille sono già da ultimi colpi di campagna elettorale (che però, di fatto, ancora non è iniziata). Ieri è stato un Dario Nardella in vena di sarcasmo a tirare una stoccata al centrodestra all’indomani della visita di cortesia con tanto di saluti istituzionali portati al congresso cittadino dei meloniani al teatro del Maggio.

Il sindaco ha puntato alla mancanza del nome e cognome ufficiale da lanciare in pista (l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt resta in pole ma ancora non c’è aria di ufficializzazione e lui è temporaneamente ’scomparso’) per scagliare il suo dardo avvelenato. "Mi pare che il centrodestra sia un pò alla ricerca di un candidato. Tra un pò metteranno gli avvisi sul giornale. Noi lo abbiamo, è Sara Funaro, è una donna in gamba" le parole di Nardella a La 7. La replica del centrodestra è affidata al senatore fiorentino FdI Paolo Marcheschi. "A Firenze sembra più ansiosa la sinistra di sapere quale è il nostro candidato a sindaco per riversare il loro veleno sull’avversario da demonizzare che i nostri elettori – ha detto l’esponente del governo Meloni – Noi siamo molto sereni e tranquilli perché per la prima volta abbiamo la possibilità di avere più di un candidato che aderisce al nostro programma che stiamo affinando". E ancora: "La sinistra è divisa e hanno perfino rinnegato le primarie confermando che ormai sono solo un partito di potere e apparato". In linea con gli affondi di Donzelli che aveva chiarito: ’I tempi non ce li facciamo dettare’. Nè dai giornali, nè dagli avversari.

Ma la giornata di battibecchi non era ancora finita. Dopo lo scontro locale, quello con Roma. La questione? Sempre la stessa, la pensilina di Isozaki e il nodo dell’uscita degli Uffizi. In merito al botta e risposta con Gennaro Sangiuliano andato in scena proprio al Maggio, Nardella ha detto che il ministro "se l’è presa con tutti quelli che c’erano prima di lui", ma "è un giochino un po’ facile". "Io – insiste – gli ho detto che è ministro da più di un anno e quello che è riuscito a fare il suo ministero è uno schizzetto di un giardino di quartiere". Tempo zero e il sottosegretario Vittorio Sgarbi s’infila nella discussione: "Il progetto fu visto con attenzione e compiacimento dal sindaco Nardella, il direttore Schmidt e il soprintendente Antonella Ranaldi" in un "incontro durante le feste natalizie dell’anno scorso". "E Nardella non ha visto uno ‘schizzetto’ ma si è dichiarato convinto delle necessità di superare l’obsoleta loggia" di Isozaki "per un progetto ‘green’". Controreplica di Nardella: "Ho sempre espresso tutta la mia contrarietà all’abbandono del progetto di Isozaki".

Intanto nella giornata ’elettorale’ c’è da annotare l’ennesimo scontro a distanza tra Pd e Iv. Apertura del segretario regionale dem Emiliano Fossi: "Credo che debba provare a lavorare insieme con tutte le forze che si riconoscono nell’arco del centrosinistra su questo c’è un interlocuzione con Iv". Porta in faccia sbattuta da Francesco Grazzini, coordinatore cittadino di Italia Viva: "Non so con chi abbia in mente di interloquire Fossi. Noi abbiamo preso atto della pretesa di autosufficienza del Pd e gli facciamo un grande in bocca al lupo".