La stoccata di Commisso: "La politica usa il Franchi come trofeo da esporre"

"Caro popolo Viola", esordisce così il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, nel suo messaggio degli auguri di Natale e di buon anno. Poche righe per giurare fedeltà ai colori della città, fare il bilancio dei risultati e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "È stato un anno straordinario per il nostro club - continua il presidente italo-americano –, gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione, con le due finali raggiunte e una posizione in campionato valida per tornare in Europa devono essere un motivo d’orgoglio per tutti noi". Commisso non nasconde poi "la delusione per non essere riusciti a portare a casa un trofeo", anche se "ciò non cancella minimamente lo straordinario percorso che abbiamo fatto insieme a voi, non si arriva a giocare due finali per caso".

Quando si esce dal campo, però, i toni cambiano. Soprattutto se si parla del nuovo stadio. "Resta l’amarezza al pensiero che, se ci fosse stata data la possibilità, oggi forse la Fiorentina avrebbe potuto avere anche un nuovo stadio – spiega –. Mi auguro che comunque il Comune di Firenze riesca a portare avanti il progetto di ristrutturazione del Franchi e mi auguro che, presto, la Fiorentina e i suoi tifosi possano avere delle rassicurazioni sul luogo in cui la squadra dovrà giocare i prossimi campionati". E poi arrivata la stoccata, indirizzata un po’ a tutti, nessuno escluso. "Una cosa però è certa - scrive Commisso –, noi non vogliamo partecipare alla quotidiana vita politica che ogni giorno usa il Franchi come trofeo da esporre, in maniera positiva o negativa. Noi cerchiamo di avere le certezze che occorrono a ogni società per potere programmare il proprio futuro, di ottenere risposte precise alle domande che poniamo ormai da anni e che ancora non abbiamo ricevuto". E ancora: "I tifosi devono sapere, la Fiorentina deve sapere e il tempo è ormai scaduto mentre passi definitivi e totali non ne sono ancora stati fatti", conclude.

Entusiasmo e orgoglio, invece, esprimono i passaggi inerenti il Viola Park. "Il 2023 è stato l’anno dell’apertura del Viola Park- dice -, un sogno nato solo 3 anni fa e che, grazie al lavoro di tante persone e alla sinergia con l’amministrazione locale e le Istituzioni, ha trovato la sua realizzazione. Non scorderò mai le emozioni vissute l’11 Ottobre, il giorno dell’inaugurazione ufficiale della casa della Fiorentina e di tutti i tifosi viola".

È poi un pensiero va anche a Campi Bisenzio: "Vorrei dedicare un pensiero alle persone di Campi Bisenzio, nostri concittadini che hanno perso i propri cari, la casa, il lavoro, a causa dell’alluvione di qualche settimana fa", conclude.