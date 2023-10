La spinta del prof tiktoker : "Il segreto è la passione"

Dalle rettrici al prof tiktoker. C’è stato spazio per le personalità più diverse sul palco di Luce!. Ha subito conquistato tutti il prof Vincenzo Schettini, il docente più famoso del web, capace di far avvicinare grandi e piccini alla fisica, materia ostica per eccellenza. "I ragazzi imparano se davanti a loro hanno un docente bravo, efficace. Può essere digitale, analogico, severo o come me, che punta anche sull’intrattenimento. La scuola non è certo una gara a chi è più digitale. Il segreto è la passione. Vale per tutte le materie. Piacciono se il prof si emoziona nello spiegarle", ha detto Schettini. E ancora, sollecitato dalle domande di Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino: "Nella vita, cari ragazzi, dovete ricordarvi di chiedere sempre alle persone di essere chiare. Altrimenti, sarete circondati da un mondo fumoso. La chiarezza è alla base di tutto!". Poi, un appello accorato. "Leggete i libri di carta ed i giornali - le parole del prof social -. Sviluppate il vostro senso critico. Usate anche il cellulare, certo, ma poi leggete, acculturatevi attraverso la carta. Ci sono luoghi bellissimi, pieni di conoscenza: le biblioteche. Ecco, frequentatele. State con gli altri e lasciatevi prendere dalle opere dell’ingegno umano". Dal prof più social d’Italia anche qualche utile consiglio per lo studio quotidiano. "Ragazzi, state tanto sui libri, ripetete ed usate la memoria - le parole di Schettini -. Smettiamola di dire che la memoria non serve a nulla. È fondamentale. Così come le ore chini sui libri. Ci vogliono".

A Luce!, intervistate dalla direttrice Agnese Pini, anche Sabina Nuti, rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa e Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano. Con loro si è parlato di quanto, soprattutto in ambito scientifico, l’università resti maschilista. "Ma ora è tutto molto cambiato", hanno detto. Ecco che ad esempio ad Ingegneria Biomedica le ragazze non solo sono la maggioranza. "Ma si laureano prima e meglio dei ragazzi". E Nuti: "Per prima cosa, cari ragazzi, dovete credere in voi stessi. Non dovete pensare che tanto fanno carriera i soliti raccomandati. Questo non è vero nella stragrande maggioranza dei casi. Non nascondetevi dietro un alibi ed abbiate consapevolezza delle vostre capacità". "Non ho avuto problemi a fare carriera perché ero una ragazza e quando ho cominciato a fare il prorettore ho cercato di mettere in piedi qualcosa che aiutasse le ragazze", ha aggiunto Sciuto. Infine, il saluto a sorpresa della rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci.

Elettra Gullè