La speranza strumento di vita

Nella morte e nella malattia esistono diseguaglianze. Riflettendo sulle recenti tragedie umane giornalisti, politici, filosofi, opinionisti parlano della importanza della vita umana. Nella formazione di una persona, qualsiasi sia il contesto culturale in cui vive, restano imprescindibili l’eguale valore della vita e il conseguente riconoscimento di pari rispetto della esistenza. In realtà nessuna politica è riuscita ad adottare misure che garantiscano che i migranti soccorsi in mare vengano fatti sbarcare in luoghi dove la loro vita e i loro diritti umani siano salvaguardati. Anche il rischio di ammalarsi e morire a causa del cancro e di altre malattie non è uguale per tutti, come ricevere cure adeguate e ritornare a una vita normale una volta guariti. Le politiche sociali e sanitarie non sono riuscite a permettere di vivere con dignità l’esperienza della fragilità, della malattia e della disabilità e nemmeno alle loro famiglie anzi in alcuni casi hanno determinato isolamento e abbandono. Questo perché gli organo competenti non conoscono le diverse realtà che vivono le persone specie quando si trovano a dover affrontare problemi di salute, a dover scegliere un percorso sanitario rispetto ad un altro. Alcuni cittadini non sanno nemmeno come fare a chiedere aiuto. Le risposte a questi argomenti nascono dalla conoscenza reale e concreta di come stanno le cose non da opinioni o ideologie. I malati, ma non tutti, scelgono di vivere. Noi che ci consideriamo sani dovremmo guardare alla vita come un mistero non riconducibile solo al livello biologico e non manipolabile in base ad un processo utilitaristico e nemmeno secondo falsi pregiudizi. Anzi dovremmo favorire un ambiente dove sia possibile affermare il concetto di uguaglianza particolarmente nella malattia e nella fragilità senza che nelle persone fragili, malate e talvolta abbandonate si inneschi il pensiero che la vita non sia più degna di esser vissuta. L’esistenza non può mancare di speranza che nasce in alcune circostanze come un desiderio. La speranza che tutto possa cambiare diventa strumento di vita, di dignità e di uguaglianza e rende possibile credere a un futuro migliore per tutti.