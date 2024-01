La Sp 64 ’del Cipressino’ diventa regionale: "Una svolta storica" La strada del Cipressino e un tratto della Sp26 di Arcidosso diventano regionali in Toscana, per un totale di 31,045 km. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha presentato la nuova classificazione, sottolineando l'importanza di migliorare il collegamento tra l'Amiata e il resto della regione. Una svolta storica per il territorio.