"La soluzione vera è il trasporto pubblico"

"Davanti a una situazione di emergenza per la salute pubblica è chiaro che occorrano azioni immediate anche se non indolori, a patto però che, superata l’emergenza, non diventino permanenti. In breve, se i livelli di inquinanti non diminuiranno, non ci opporremo al divieto di circolazione per i diesel euro 5 interessati, quelli immatricolati nel 2009, 2010 e 2011, ma che la misura sia temporanea e annullabile in caso invece la qualità dell’aria migliori. Eventualità non remota visto che la concentrazione di polveri nocive è maggiore in prossimità dei cantieri e nelle zone attraversate da quei mezzi di trasporto pubblico vecchi e inquinanti in procinto di essere sostituiti" il commento di Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze Metropolitana.

"I 12 milioni di euro calati sul piatto per la sostituzione dei mezzi sono però troppo esigui rispetto al parco di automezzi da sostituire – riprende -, superiore ai numeri annunciati da Comune e Regione, che supponiamo non prendano in considerazione i mezzi di chi risiede fuori dal Comune, ma comunque nella MetroCittà. Occorrono invece fondi dal governo centrale che tengano necessariamente conto dell’aumento dei tassi d’interesse, visto che acquistare oggi è molto più oneroso rispetto anche solo a un anno fa. Su questo Regione e Comuni devono far pressing su Roma".

Per Cioni, "la soluzione al problema della qualità dell’aria, come annunciato proprio da Giani, dovrebbe basarsi sul potenziamento del trasporto pubblico: tav, utilizzo dei binari di superficie così liberati per il traffico pendolare sul modello della Rer parigina, completamento delle tramvie. Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessore Giorgio nel recepire i suggerimenti del sistema imprenditoriale, per le deroghe però è imperativo che, prima di entrare in vigore, siano discusse con le categorie economiche".

Rossella Conte