La solidarietà non basta

È difficile per chi aveva vent’anni nel 1966 non avvertire con particolare angoscia il dramma dell’alluvione di questi giorni in cui pioggia e torrenti esondati hanno devastato Campi Bisenzio e tante altre località della Toscana. La distruzione è ovunque: in poche ore tante famiglie hanno visto vanificato il lavoro di una vita. Come allora, tanta dignità della gente di Toscana. Incapace di piangersi addosso, di invocare aiuti oltre quelli indispensabili per ripartire, una volta ancora, rimboccandosi le maniche. Come allora, tanta solidarietà dal basso, specie da chi ha avuto analoghe esperienze ed è corso a dare un aiuto condividendo più di altri lo stato d’animo di chi gli cade il mondo addosso. E tanti giovani, armati di secchi e di pale. Nel 1966 gli Angeli del fango erano in prevalenza studenti universitari, questa volta si sono mossi in modo massiccio licei e istituti superiori. Non solo dal mondo della scuola. La lezione più bella l’hanno impartita i tifosi della curva Fiesole, impegnati a spalare cantando i cori dello stadio: soprattutto hanno chiesto in modo perentorio il rinvio della partita, per quanto la più attesa, della Fiorentina con la Juventus. Era opinione comune che non ci fosse lo stato d’animo per disputarla, per rispettare il dolore e le difficoltà di tanti nuclei familiari. Pochi però hanno alzato la voce come quei giovani, gli interessi economici del mondo del pallone hanno prevalso: ma il vuoto al Franchi nel cuore della curva Fiesole, vasto e compatto, era lì a denunciare interessi e cinismo. La generosità delle persone non basta. A tanti anni dall’alluvione, causa cambiamenti climatici e la sfrenata cementificazione, si è ormai consapevoli del rischio più diffuso di quasi sessant’anni fa, al di là dei miglioramenti apportati al corso dell’Arno.

Si avanza l’ipotesi del ricorso a forme di assicurative per tutelarsi dai danni cui si va incontro. Non basta, occorre agire in modo preventivo per garantire sicurezza con interventi rapidi e mirati, specie nelle zone più critiche. Plaudiamo ai nostri ragazzi e ragazze per l’autentica lezione di solidale civismo. Abituiamoci tuttavia a fronteggiare come si deve l’ormai prevedibile violenza della natura.