La solidarietà di Confcommercio. Tra aiuti e battaglie istituzionali

"Se ripartono le imprese, riparte il lavoro e ripartono anche le famiglie" la frase del presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano dice tutto. E spiega soprattutto il sostegno che l’associazione di categoria ha fornito ai territori nei momenti dopo l’alluvione del 2 novembre. I pasti caldi serviti grazie agli imprenditori della ricettività, le camere da letto per i volontari e gli sfollati in collaborazione con FederAlberghi. Ma anche le iniziative di solidarietà per la ricostruzione. Tra queste spicca quella di Viola Turini, della Edilviola di Sesto, presidente interprovinciale di Federcomated Confcommercio che tramite i propri fornitori ha messo a disposizione gratuitamente due autotreni di vernici e prodotti per ripristinare e ricostruire i muri per coloro che devono ristrutturare gli ambienti alluvionati. Ma accanto alla solidarietà fatta di gesti e iniziative. Conf commercio sta giocando un’altra battaglia, più istituzionale: "Non lasceremo sole le imprese e le famiglie – spiega il direttore Franco Marinoni – Faremo di tutto perché siano bloccate tutte quelle fonti di costo che – dalle bollette alle tasse - renderebbero troppo pesante ripartire".

Ed anche per Cursano è giusto bloccare ogni fonte di costo che grava sulle aziende: "Dai mutui bancari fino alle bollette – dice – poi serviranno aiuti a fondo perduto e piani di finanziamento a tasso zero" conclude.