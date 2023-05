La solidarietà che passa dalla musica

Caterina

Ceccuti

Passione per la musica e solidarietà verso i meno fortunati. Sono questi gli elementi condivisi dai professionisti di varia natura che giovedì 25 maggio alle 21 si esibiranno sul palco del Teatro Le Laudi, in occasione dello spettacolo "No(t)e di solidarietà". Ad organizzare l’evento - che si propone di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica - sono i giovanissimi soci dell’Interact Club Firenze Brunelleschi. La loro età non supera i 18 anni, eppure il progetto è mosso da sentimenti che farebbero invidia a molti adulti: "Abbiamo voluto destinare il nostro service al progetto pilota per la diagnosi precoce della Leucodistrofia Metacromatica attualmente in corso all’Ospedale Meyer, perché si tratta di una sperimentazione in atto nel nostro territorio, ed è quindi il modo migliore per omaggiare Firenze -spiega la presidente Marianna De Lorenzo-. Tutta la mia annata è stata colorata di azioni di beneficenza, rivolte per esempio a Banco Alimentare ed Ant, in linea con il motto del Rotary "Servire oltre se stessi". Il concerto di giovedì 25 maggio chiuderà l’anno in bellezza, perché la salute dei bambini è quanto di più caro al cuore di tutti quanti". Il concerto rappresenterà un viaggio nel mondo musicale: dalla classica al jazz fino alla canzone melodica italiana. La scena si aprirà con una rievocazione dei successi di Lucio Battisti e Lucio Dalla, omaggiati dalla NOT LEGAL band, composta da tre avvocati del Foro di Firenze: Renzo Gambi e Silvia Nocentini voci soliste e chitarra, e Fabrizio Niccoli al basso. Ad esibirsi saranno poi Alessandro Fanfani al pianoforte, la soprano Valentina Rangoni accompagnata dal pianista Michele Giorgi e da Giorgia Gabrielli al clarinetto, l’ensemble vocale giovanile "Fuori dal coro" e il pianista Pier Francesco Tropea. Info e prenotazioni 391.3634128 Caterina Ceccuti