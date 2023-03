La Società astronomica si trasferisce a Firenze nella scuola Calamandrei

La Società Astronomica Fiorentina ha una nuova sede. Il gruppo di volontariato per la divulgazione dell’astronomia, a lungo ospitato nella vecchia sede del liceo Agnoletti in via Ragionieri prima della demolizione dell’immobile, si trasferirà in terra fiorentina, ma a poca distanza da Sesto, nei locali messi a disposizione dalla scuola secondaria di primo grado Calamandrei in via Caboto, zona Firenze Nova. L’inaugurazione è fissata per martedì prossimo, ma le iniziative sul territorio sestese, sia le conferenze che le serate di osservazione, continueranno.