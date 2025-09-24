La Sistina e le sue meraviglie. Percorso per scoprire l’opera

Le dita si stanno per toccare, è un attimo, ma l’attimo non c’è. Perché le dita di Dio e di Adamo sono raffigurate nella Cappella Sistina, così come le ha dipinte Michelangelo. È proprio per rendere omaggio agli affreschi della Cappella Sistina che a Casa Buonarroti arriva la mostra ’La Sistina di Michelangelo. Un’icona multimediale’, visitabile fino al 7 gennaio, realizzata in collaborazione con Musei Vaticani e Regione Toscana, grazie alla collaborazione di Opera Laboratori. Un lungo viaggio nelle tecniche e nelle riproduzioni degli affreschi che Michelangelo dipinse in Vaticano. Riletture che per Cristina Acidini, presidente di Fondazione Casa Buonarroti, sono capaci di "informare, emozionare e sorprendere i visitatori". Dalle incisioni alla fotografia, dall’editoria illustrata, fino al cinema, sono quattro le sale appena restaurate che ospitano l’esposizione curata da Silvestra Bietoletti e Monica Maffioli, che affermano: "Questa mostra racconta come i media hanno diffuso il linguaggio di Michelangelo nella contemporaneità". Si parte, infatti, con un disegno del Buonarroti, per continuare con le acqueforti di Tommaso Piroli, Conrad Martin Metz e Giovanni Volpato, realizzate tra il Settecento e l’Ottocento. È poi un viaggio negli scatti dei grandi stabilimenti fotografici: da Adolph Braun ai Fratelli Alinari. C’è anche il primo servizio fotografico a colori, realizzato nel 14949 da Frank Lerner e pubblicato sulla rivista ’Life’. Ma dal secondo dopoguerra sono veramente tante le riproduzioni che la mostra celebra: dal critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti alla rielaborazione pop di Tano Festa, per continuare con i ‘lampoons’ di Leo Steinberg. C’è, poi, la campagna fotografica di Takashi Okamura, con lo svelamento del restauro che ha riportato alla luce i colori voluti da Michelangelo. La mostra, infine, si conclude con la stampa digitale di Khalid Albaih e il ciclo di foto fuori foco realizzate dal fotografo statunitense Bill Armostrong, che oggi alle 11 inaugura l’esposizione. Una mostra importante anche nelle parole di Alessandro Cecchi, direttore di Casa Buonarroti: "Accoglierla significa proseguire una tradizione lunga quattro secoli".

Lorenzo Ottanelli