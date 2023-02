La sinistra che verrà Funaro: "Sui banchi s’impari la democrazia E il Pd torni fra la gente"

di Paola Fichera In prima fila. Sara Funaro, assessore a Educazione e Welfare in questi giorni è più che mai impegnata. Con il mondo della scuola e della politica chiamati ad affrontare i brutti, da qualunque parte li si guardi, fatti accaduti una settimana fa davanti al Liceo Michelangiolo. Assessore lei è subito accorsa davanti al liceo, dovere istituzionale o solidarietà politica? "Non è stata solo un’aggressione grave ai danni di ragazzi. È un fatto contro tutto il mondo della scuola. Ecco perchè le istituzioni e il Pd sono subito scesi in campo. Sono grata all’insegnante che è subito intervenuta dimostrando un grande senso di responsabilità e dando un importantissimo esempio di educazione civica. Lei è intervenuta subito, mentre a quanto si è appreso altri si sono defilati. Purtroppo abbiamo assistito al silenzio assordante di una parte politica e addirittura del capo del governo. Con tentativi di sminuire la situazione con dichiarazioni tardive e generiche. Ma in questo caso chi rimane in silenzio è complice e decide di avallare quello che è successo". Sulla lettera inviata ai suoi studenti dalla preside del liceo da Vinci si è scatenata una tempesta mediatica e istituzionale con il ministro Valditara che sembrava minacciare provvedimenti disciplinari che...