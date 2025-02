La sindaca Sara Funaro al Castelnuovo: "Confronto costante sulla manutenzione"

La Città metropolitana ha lavori per oltre 44 milioni sulla riqualificazione in tantissime scuole a Firenze. Risorse messe in campo per la costruzione di nuovi edifici, per la loro riqualificazione o per l’antisismica. D’altra parte, però, bisogna lavorare, centrandoli meglio, sugli interventi legati alla "manutenzione ordinaria". È quanto ha sottolineato la sindaca Sara Funaro, confrontandosi ieri con gli studenti nel corso di un’assemblea convocata al liceo Castelnuovo. "Intendo – ha spiegato – gli interventi che toccano di più chi vive la scuola quotidianamente: il riscaldamento che si rompe in una stanza, il bagno che non funziona. Qui bisogna lavorare per avere risposte più mirate".

Funaro su questo indica nel confronto tra i tecnici della metrocittà, gli assessori delegati e i protagonisti della scuola, come il personale e i rappresentanti degli studenti, la via da seguire sia "per far conoscere gli interventi fatti, che per capire quali siano le urgenze". Perché, osserva, "se continuano a esserci delle problematiche vuol dire che dobbiamo confrontarci di più su dove intervenire nello specifico, su che cosa non è stato fatto e dove dobbiamo indirizzare questi interventi".