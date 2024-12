La sindaca di Firenze Sara Funaro festeggia il Natale dalla Torre di Arnolfo

Firenze, 15 dicembre 2024 – La sindaca di Firenze Sara Funaro in versione Babbo Natale. Oggi a Palazzo Vecchio gli elfi si sono calati dalla Torre di Arnolfo, un modo per festeggiare il Natale dopo che, lo scorso 8 dicembre, erano stati accesi tutti gli alberi della città. L'appuntamento con i tradizionali auguri alla città è fissato per il 19 dicembre, alle ore 18, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Il 6 gennaio poi, alle ore 11.30, toccherà alla Befana scendere dall'alto in piazza della Repubblica. Inoltre, tante le iniziative riservate a famiglie con bambini, tra cui la Casetta di Babbo Natale allestita a Palazzo Vecchio, nel teatrino all’interno del Cortile della Dogana, fino al 24 dicembre, dove i bambini potranno scrivere e “imbucare” in una apposita cassetta postale le letterine con i loro desideri e, nei fine settimana, saranno accolti proprio da Babbo Natale.