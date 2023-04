La sinagoga ha bisogno di lavori urgenti Iniziata anche una raccolta fondi sul web

FIRENZE

La torre sinistra della sinagoga di via Farini Firenze ha bisogno di lavori urgenti. Sulla piattaforma GoFundMe è stata quindi attivata una campagna di fundraising straordinaria al fine di sostenere i costi dei lavori di consolidamento, stimati per oltre ottantamila euro. "Opera del Tempio Ebraico di Firenze - si legge sul sito della piattaforma - fondazione che da oltre venticinque anni si occupa della conservazione e restauro dei beni ebraici in Toscana, insieme alla Comunità Ebraica di Firenze, hanno bisogno del sostegno di tutti voi per mettere in sicurezza la torre". "Durante il restauro della facciata - spiegano gli organizzatori - è stata rilevata una lesione e una situazione critica ad alcuni pilastri. Dobbiamo intervenire subito per non tenere la struttura a rischio di ulteriori problematiche strutturali". Gli organizzatori della campagna precisano di aver già ottenuto un importante contributo a sostegno dell’intervento da parte della Fondazione CR Firenze e Opera Laboratori, mentre la raccolta fondi si pone l’obiettivo di raccogliere almeno il 20 per cento del totale. Intanto, grazie a decine di donazioni, sono stati già raccolti settemila euro.

Intanto proseguono le visite guidate per scoprire la sinagoga, il Museo Ebraico e il cimitero monumentale. Dopo le domeniche da gennaio ad aprile, anche a maggio con più turni di visite sarà possibile immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi solitamente inaccessibili come il cimitero monumentale di viale Ariosto. Prossimi appuntamenti domani (alle 12,30 e alle 15), domenica 7 maggio (alle 11 e alle 15), 14 maggio (alle 11, 12,30 e alle 15), 21 maggio (alle 11 e alle 15) e 28 maggio (alle 12,30 e alle 15). Le guide della Comunità ebraica di Firenze racconteranno la storia della costruzione della Sinagoga fino ad oggi, per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo si parlerà delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo.

Domenica 7 e domenica 21 (alle 11 e alle 15) sarà eccezionalmente aperto anche il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Le due giornate saranno dedicate alla scoperta di questo luogo che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882.