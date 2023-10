La Signa del futuro: incontro con i politici sui nuovi strumenti urbanistici

Ultimo appuntamento per parlare dei nuovi strumenti urbanistici che verranno adottati dal Comune di Signa entro il 2023. La presentazione del lavoro in corso sul Piano strutturale e sul Piano operativo è prevista domani alle ore 18, negli spazi dell’ex tiro a volo dello Stadio del Bisenzio. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà alla presenza del sindaco Giampiero Fossi accompagnato dall’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale, dal funzionario comunale Filippo Falaschi e dalla progettista incaricata Sara Bindi Fortoni con la moderazione del giornalista Pier Francesco Nesti. Nell’occasione, sarà possibile per i cittadini fare domande e richiedere chiarimenti in merito ai piani.