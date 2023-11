La sicurezza stradale . Arriva il maxi piano da 10 milioni di euro: "Lavori su incroci e vie"

di Linda Coscetti

Gabriele Borgogni diciannove anni fa perse la vita a causa di un incidente stradale. Non aveva colpe: chi lo ha ucciso era ubriaco e guidava con gli occhi puntati sul cellulare. Una tragedia che sconvolse la città e la famiglia del 19enne fiorentino, che in quasi vent’anni di distanza ha saputo però trasformare il dolore in volontà d’animo per portare avanti la propria battaglia sull’importanza dell’educazione stradale. Proprio l’educazione e la sicurezza stradale saranno al centro dell’appuntamento di venerdì 1° dicembre al Tuscany Hall, dove si terrà la cena di beneficenza annuale ‘Guida la tua vita’. "Invito tutti a partecipare perché il tema della sicurezza stradale è sempre più sentito nelle città ed è fonte di dolore ogni volta che si perde una vita – esordisce il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Vale la pena contribuire per fare qualcosa di utile alla società. Dobbiamo sensibilizzare sul fatto che guidare senza rispettare le regole è un’arma pericolosa".

Il primo cittadino ha colto l’occasione per presentare il nuovo stanziamento di dieci milioni euro che sarà investito, nei prossimi mesi, sulla sicurezza e sulla manutenzione stradale. "Abbiamo varato un piano per aumentare gli investimenti su questo problema, sono risorse aggiuntive rispetto al passato", ha spiegato il sindaco. Nel dettaglio, Nardella ha specificato si tratta "di circa 1,5 milioni di euro in più tra contributi alle associazioni e rafforzamento dell’ufficio di sicurezza stradale". Ben 3,9 milioni di euro saranno destinati "all’incremento sulla manutenzione straordinaria delle strade – continua Nardella – e 1,1 milioni alla manutenzione ordinaria attraverso il miglioramento della segnaletica orizzontale". Ci sarà poi, aggiunge il sindaco, "un progetto specifico in via Lungo l’Affrico da 1,5 milioni di euro". I dettagli del dell’investimento, tuttavia, per il momento restano ignoti. "Abbiamo incrementato – continua – anche l’accordo per la sicurezza stradale legata agli attraversamenti e agli incroci con un investimento di 760mila euro, poi ci sono 800mila euro in più sullo smart lighting e 400mila euro per l’avvio della smart city control room".

L’associazione Borgogni è molto attiva sul campo e il sindaco ha voluto esprimere la massima vicinanza da parte dell’amministrazione comunale. Alla serata sono previsti più di cinquecento parteciperanno, e i fondi raccolti saranno devoluti alla realizzazione di alcuni progetti specifici. "’Mai più soli dopo un incidente stradale’ è un progetto – chiosa la presidente dell’associazione Valentina Borgogni – a cui hanno aderito ventisette comuni fiorentini e trecento psicologi per offrire supporto gratuito ai familiari di vittime della strada. I fondi saranno riutilizzati anche per l’aiuto nell’acquisto di protesi costose per persone economicamente svantaggiate, e nel progetto ’pet therapy’".

Iniziative che servono per sensibilizzare ed educare un po’ tutti, dai più piccoli ai più grandi. "Dopo la perdita di mio fratello Gabriele, credo fortemente che l’educazione sia un punto fondamentale che debba essere affrontato nelle scuole di ogni ordine e grado", aggiunge Valentina. Un’altra importante novità, rivolta ai più giovani, riguarda il premio di laurea ’Gabriele Borgogni’ (natio in collaborazione con l’Unifi), che verrà conferito al laureando più meritevole per aver sviluppato una tesi che tratti di sicurezza stradale.