La sicurezza si apprende sui banchi di scuola

Il Comune di Fiesole e l’Istituto comprensivo Ernesto Balducci di Fiesole hanno firmato un protocollo d’intesa per il progetto intitolato "Cittadini attivi crescono". Lo scopo è la diffusione della cultura di protezione civile all’interno dell’istituzione scolastica, proponendo iniziative di carattere formativo ed educativo in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, fra gli studenti fino a 13 anni di età.

"L’iniziativa “Cittadini attivi crescono“ – spiega il Comune in una nota – si propone di essere un valido strumento per contribuire in concreto allo sviluppo di temi di carattere sociale e di formazione delle nuove generazioni nel loro percorso di crescita verso lo stato di cittadini consapevoli".

Il progetto ha durata triennale, partire dal prossimo anno scolastico 20232024, e sarà possibile realizzarlo grazie al contributo essenziale del personale delle associazioni di volontariato facenti parte del raggruppamento di Protezione Civile del Comune di Fiesole.

Un’anteprima di come funziona il progetto c’è stata nella tre giorni che ha visto le varie associazioni del territorio dare dimostrazioni pratiche delle rispettive attività svolte in materia di sicurezza e protezione civile appunto, che si sono svolte davanti ai principali plessi scolastici del territorio nell’ambito dell’iniziativa "Legalità e sicurezza", che si è tenuta in aprile insieme alle principali forze dell’ordine, come polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco.

