La sicurezza che cambia

Per lungo tempo i questori di Firenze, interrogati sull’ordine pubblico, hanno sempre risposto "tutto bene, è una delle città più tranquille". Molti di loro pensavano a quello che succede nelle località piccole e grandi del meridione, dove impera la malavita organizzata, che sottrae ricchezza allo Stato, riscuotendo il pizzo da imprenditori e commercianti, e facendo valere la logica della sopraffazione violenta su chi a essa si oppone. Ma le cose stanno ancora così?

Con la globalizzazione è quasi tutto cambiato. Anche a Firenze e in Toscana, secondo la Dia, le infiltrazioni nella vita economica delle organizzazioni criminali sono aumentate e il controllo del territorio, anche per piccoli abusi commessi in danno della legalità, non viene assicurato. Perché ciò avvenga, purtroppo, ci vogliono delle persone che esercitino la cittadinanza attiva, che denuncino cioè i reati che le forze dell’ordine ignorano. Due episodi, assolutamente documentati.

Sabato scorso in via Sant’Agostino, un ristorante aveva schierato sei tavolini nell’area riservata alle ambulanze. Alcuni cittadini, ormai stufi di piccoli e grandi abusi in Oltrarno, hanno avvertito i vigili urbani. Che si sono recati sul posto a fare una contravvenzione economicamente risibile ma, e questo è un fatto su cui meditare, hanno rivelato chi li aveva avvertiti. Metodo assolutamente poco professionale.

Secondo episodio. Lunedì scorso, davanti a un kebab nella zona del Ponte alla Vittoria, alle 23,30 circa, è scoppiata una rissa con tanto di minacce con mano armata di vetri, che ha terrorizzato a lungo i residenti di via del Ponte Sospeso. La polizia di Stato è stata chiamata una decina di volte ed è arrivata con notevole ritardo, quando l’aggressore si era dileguato. Questi episodi sono una ulteriore dimostrazione che va rimodulato il sistema di sicurezza anche a Firenze: non basta chiedere semplicemente rinforzi della polizia di Stato, come fa il sindaco Nardella, ma sono proprio gli uffici preposti all’ordine pubblico, Prefettura e Questura, che devono riorganizzare e rendere più efficiente la prevenzione e la repressione di piccole e grandi illegalità. Chiaro?