La siccità cancella la Pesa Volontari salvano i pesci "Li portiamo verso l’acqua"

di Lisa Ciardi

Volontari in azione per salvare i pesci della Pesa, portandoli dove il torrente non è in secca. Si stanno intensificando, in questi giorni, gli interventi organizzati dalle varie associazioni aderenti al Contratto di fiume Pesa ed effettuati da diversi anni durante l’estate fra Ginestra Fiorentina , Scandicci, Montespertoli, Montelupo e San Casciano.

"Al momento l’attività coinvolge una quarantina di volontari – spiega Lorenzo Nesi, coordinatore dei Comuni firmatari del Contratto di fiume del torrente Pesa – di varie associazioni. In base alle possibilità e disponibilità di ciascuno, ci siamo divisi i compiti: c’è chi, portando fuori il cane la sera, segnala i punti in cui l’acqua scende creando delle pozze, e chi invece va a recuperare i pesci. Questi vengono poi rilasciati in due punti del torrente in cui l’acqua resta sempre abbondante, grazie a due briglie realizzate dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, in particolare in località I Lecci e Bramasole, fra Lastra a Signa e Montelupo". Le operazioni di salvataggio sono iniziate quest’anno il 22 luglio, molto più tardi rispetto all’estate passata che le vide partire intorno al 10 giugno. "Grazie alle maggiori piogge – continua Nesi – la Pesa ha mantenuto un deflusso minimo più a lungo ed è stato possibile ritardare gli interventi. Dal 22 luglio a oggi ne abbiamo comunque già fatti dodici, la maggior parte fra Lastra a Signa e Montelupo". Tantissime le realtà aderenti, che a suo tempo hanno sottoscritto il Contratto promosso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e dal Consorzio di Bonifica, insieme ai Comuni: fra loro, su Lastra e Scandicci, il circolo Toscanini, l’associazione Un Paese Ritrovato, La Racchetta e la Pro Loco di San Vincenzo a Torri. In tutto sono stati recuperati circa 500 avannotti per volta, per un totale di almeno 6mila piccoli pesci. "Si tratta in gran parte di cavedani – dice Nesi – ma anche di esemplari di ghiozzo di ruscello e barbo tiberino, due specie endemiche, passate nel 2021 da "vulnerabili" a "in pericolo". Il nostro obiettivo è evitare che accada quanto successo con la tinca, oggi non più presente nella Pesa". I salvataggi andranno avanti fino all’arrivo delle prime piogge.