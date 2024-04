La sfida di Firenze. Schmidt in corsa con il centrodestra: "Fermerò il degrado"

"Non solo oggi è una bellissima giornata di primavera, ma sciolgo anche la riserva: mi candido". Eike Schmidt, il ’direttorone’ tedesco-latino – spiazzante sintesi tra aplomb teutonico e attrazione chimica per la frecciatina irriverente, figlia di un risciaquo riuscito, scomodiamo (e storpiamo) Manzoni, di panni e soprattutto di lingua in Arno – si palesa in una piazza Signoria invasa di sole sforando il quarto d’ora accademico di ritardo e annuncia di esser pronto a correre per la poltrona più imbottita di Palazzo Vecchio alle comunali di giugno.

L’ex direttore degli Uffizi, ora al vertice di Capodimonte, arriva da solo, senza sponsor politici quasi a rimarcare ancora una volta la sua veste civica, e lancia ufficialmente la sfida (dopo mesi di tentennamenti che più di una volta hanno innescato tensioni sottotraccia tra il suo partito sponsor, FdI, e gli alleati di Forza Italia e Lega) al centrosinistra a trazione dem capeggiato da Sara Funaro, attuale assessora al Welfare dell’uscente giunta Nardella di cui è una fedelissima, offrendo un antipasto di quel che sarà il suo manifesto elettorale con due parole chiave: sicurezza e bellezza.

"Vorrei restituire a Firenze quello che mi ha dato – attacca sornione –. So che ci sono grandi problemi, a partire dal tema della sicurezza fino all’overtourism. Le famiglie hanno difficoltà e ci sono sempre meno giovani in centro, ma anche nelle periferie di Firenze". Il problema più grande che strozza la città è "il degrado" dice poi, arrivando a definire il parco delle Cascine, enorme polmone verde della città ammorbato da una microcrinalità inestirpabile, una vera "tragedia".

Schmidt cerca poi anche di mettere un cerotto su quello che è il suo vero tallone d’Achille, la direzione del museo napoletano che ha portato a più riprese i suoi detrattori ad accusarlo di voler fare a Firenze il candidato-pendolare: "Tra le prime cose che farò chiederò l’aspettativa. Lo faccio ben prima dei 45 giorni come previsto dalla legge. La legge è uguale per tutti. Come sapete c’è un professore universitario, Giuseppe Conte ormai in aspettativa da sei anni per attività politica... Quindi vale anche per i dirigenti".

Per il resto poche frasi, annunci e programmi rimandati alla presentazione ufficiale, ma qualche graffio al Pd, quello sì. "C’è una candidata – le sue parole al veleno – indicata in maniera monarchica dall’alto ormai 8-9 mesi fa che sul suo sito web non ha ancora il programma". Funaro replicherà nel pomeriggio con sarcasmo ("Non mi è chiaro se ora Eike Schmidt è in vacanza a Napoli o se viene a fare una vacanza di 45 giorni a Firenze. In ogni caso mi posso proporre come guida turistica per presentargli un po’ i quartieri") mentre Nardella se la cava con un laconico sorrisetto: "Buon lavoro"

Prime schermaglie in riva d’Arno, insomma, dove per la cronaca arriva anche l’eco di uno stizzito presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. "Ho rispetto per le qualità professionali del dottor Schmidt. Ma – le sue parole – trovo non accettabile l’idea di poter di tenere in sospeso la direzione di Capodimonte in attesa dell’esito delle elezioni comunali di Firenze. Considero questa vicenda offensiva per Napoli, per la Campania per il mondo della cultura del nostro Paese".

A due mesi e spiccioli dalle comunali parte così ufficialmente la battaglia per Palazzo Vecchio. Forse la più difficile per i dem – o per meglio dire la ’meno facile’ visto il vantaggio che, al netto degli sgretolamenti in atto nel monolite rosso, il Pd sulla carta ha ancora sulle destre – che almeno al primo turno dovranno fare a meno della stampella renziana (Iv corre da sola con la numero due della Regione Stefania Saccardi) e della sinistra critica che in città vanta consensi ma non ha ancora trovato però il nome attorno al quale coagularsi.