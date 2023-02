La sfida della Impact Economy “Come ripartire“ secondo Melandri

"La pandemia non è una parentesi che possiamo superare tornando ai vecchi meccanismi di estrazione del valore".

Giovanna Melandri ha presentao a Firenze il suo libro “Come ripartire“ (Il Melangolo), dove presenta una riflessione sulle distorsioni del capitalismo e sugli errori della finanza: "È urgente chiedersi come generare valore invece che estrarlo dalla natura dallo sfruttamento, dalla speculazione - spiega ,l’ex ministro della cultura – . È urgente riformare il capitalismo, e questa sfida interpella tutti, amministrazioni dello Stato e operatori del mercato, imprese e non profit. È la sfida che ci richiede di costruire un modello economico generativo di valore ed impatto sociale. È la sfida della Impact Economy". Ossia del movimento globale e nazionale che prova ad affermare un nuovo modello di generazione della ricchezza , che vede la finanza e l’impresa pienamente coinvolte nel generare impatti sociali e ambientali positivi, per contrastare l’aumento delle disuguaglianze e gli effetti drammatici dei cambiamenti climatici.

"Lo abbiamo capito con il doppio shock pandemiaguerra - prosegue Giovanna Melandri –: i governi da soli non ce la fanno a disegnare la grande transizione ecologica e sociale di cui abbiamo bisogno e a limitare il dilagare dell’ingiustizia e della povertà. Abbiamo bisogno degli “animal spirits” della finanza e del mondo imprenditoriale per uscire dalla crisi e per disegnare un mondo nuovo".