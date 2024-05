La sfida civica di Eike. Ma la destra con FdI gli tirerà la volata

Con l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, in abito rigorosamente civico, il centrodestra sogna, forse per la prma volta nella sua storia, di espugnare il fortino rosso di Palazzo Vecchio, una delle ultime roccaforti dem in Italia. I sondaggi danno ancora tutti avanti la candidata del centrosinistra Sara Funaro ma un assottigliamento della forbice percentuale, combinata a un diffuso malcontento che si registra in alcuni quartieri della città (Novoli, San Jacopino e parte dell’Oltrarno in primis) incoraggiano Fratelli d’Italia e i suoi alleati Forza Italia e Lega.

E. Baldi