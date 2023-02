La sezione A si ritrova dopo sessant’anni "Per strada non ci saremmo riconosciuti"

Rivedersi dopo 60 anni. Non più sui banchi, ma a tavola, per una reunion storica. I "bambini" della scuola Villani di viale Giannotti si sono rintracciati sui social e si sono dati appuntamento al ristorante. Si è ritrovata così buona parte di quella che era sezione A: Daniele Brinati, Massimo Brunetti, Francesco Panerai, Antonio Fallavollita, Massimo Giannelli, Marco Lascialfari, Enzo Marinari, Daniele Bussotti con le mogli. "E’ stato emozionante – racconta Daniele Bussotti – . Alcuni di noi si erano salutati in quinta, altri addirittura prima. Per strada non ci saremmo riconosciuti: abbiamo portato un documento per dimostrare la nostra identità. Ora ci siamo ripromessi di non perderci più di vista".