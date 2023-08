La sentinella di Gavinana Quella lezione di Emilio il pugile dal cuore buono alla banda di baby vandali

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Chissà cosa avevano in mente, con la tanica piena di benzina e un accendino. Forse di dar fuoco ai cassonetti, magari di vedere come scoppiano, nel cuore della notte, le gomme di un’auto avviluppata dalle fiamme.

Però hanno scelto l’angolo sbagliato: l’incrocio tra via Giampaolo Orsini e via di Rusciano. Ovvero le coordinate per individuare la finestra di Emilio Pisani, ex pugile che a 82 anni sfoggia ancora una invidiabilissima forma e che, di aver quel danno sotto casa, non ne aveva proprio voglia. "Erano intorno alla macchina del mio vicino", premette il Pisani, quasi a giustificare il suo intervento.

Cosa sia successo, in quei minuti di venerdì notte, tra l’ex pugile Emilio e tre ragazzotti poco di buono lo lasciamo all’immaginazione. Diciamo che hanno avuto una lezione dal maestro che a tutt’oggi guida la palestra della Robur Scandicci, la sua scuola di pugilato fitta di coppe e riconoscimenti alla carriera.

Perché è stato un boxeur, ma anche un insegnante di pugilato, oltre che un educatore di ragazzi disagiati, negli anni in cui lavorava al riformatorio di via degli Orti Oricellari.

"Ora mi pare di essere diventato un vigilante", ridacchia Emilio, consapevole che gli echi dell’altra notte son rimbalzati da piazza Ferrucci a viale Giannotti, facendo il giro di quella che una volta era una borgata dove tutti si conoscevano e riscuotendo, inevitabilmente, un consenso unanime.

Perché la notte c’è chi fa schiamazzi, rompe, danneggia. Anche per questo il Pisani era un po’ sul chivalà, venerdì sera quando ha perso la pazienza.

"Ho sentito il frastuono e mi sono affacciato alla finestra, senza vedere nessuno - racconta, divertito -. Stavo per richiudere le persiane quando ho visto tre ragazzi che aggeggiavano con degli accendini e una tanichetta, di quelle da cinque litri".

“Ehi, cosa fate costì“, gli ha vociato il pugile. Anzichè scappare, però, quei tre l’hanno preso di mira.

"’Vieni giù’, mi son sentito dire con un accento che non era il nostro, forse dell’est. ’Non vengo giù per non sporcarmi le mani’, gli ho risposto. Gli ho detto che avevo avvisato i vigili, e loro son scappati verso l’Arno. Ma dopo due minuti, rieccoli".

Emilio, in mutande, si è affacciato un’altra volta per mandarli via, e i tre l’hanno sfidato di nuovo. "Mi sono infilato un paio di pantaloncini corti e sono sceso..."

Una ripassata, come si dice a Firenze? "Macché, sono stato anche un po’ in pensiero, poteva essere minorenne, ma uno mi aveva puntato il dito così, davanti". Magari, trovarselo di fronte, è stato per i tre più “correttivo“ di tanti altri provvedimenti.

Avrà pure 82 anni, il Pisani, ma resta un gigante. Buono, sia chiaro. "Fino a sessant’anni andavo fino all’isola d’Elba in bicicletta. Ora mi fa fatica anche andarci in macchina".

Dei suoi svariati lustri, però, ne può raccontar tante. Lui, che con lo sport ("che mi ha dato tante soddisfazioni") e i ragazzi da correggere ci è invecchiato ("la mia vita è stata una missione"), anche i teppistelli ha visto cambiare. In peggio.

"Una volta non era così. Anche noi si scherzava, ma mica ci si divertiva facendo disastri alle persone. In dodici anni al riformatorio ho conosciuto ragazzi di tutti i tipi, ma in qualcuno di loro c’era voglia di riscatto. Anche il carcere bisognerebbe rivedere: serve il lavoro, solo quello può correggere. Stare in una cella ad aspettare che passi il tempo non cambia una persona".