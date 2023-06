La semifinale bagnata Il cielo è Azzurro nonostante il temporale Bianchi, un ko a testa alta

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Il cielo è Azzurro sopra Santa Croce. Anche se non sembra. Una pioggia incessante funesta i cinquanta minuti della prima semifinale. Ma nel fango in cui si trasforma il sabbione della piazza, s’impantanano i Bianchi ed emergono con potenza i campioni in carica. Sette cacce a tre, in una partita dai due volti: la prima di un tambureggiante equilibrio, fatto di botta e risposta puntuali tra due Colori che hanno tutti i numeri per ambire al successo. Invece, il sorteggio li ha messi subito di fronte e Azzurri e Bianchi scendono in campo come se fosse una finale. D’altronde, è sempre così quando le due big del calcio in livrea si trovano una di fronte all’altra. E lo è anche stavolta.

Anche se è l’incognita maltempo a farla da padrone. Era stato in precedenza deciso di iniziare alle 19, anzichè alle 18, e non si rivela una scelta giusta, almeno a giudicare dal meteo. Mentre il pubblico affluisce sulle tribune (oltre al Magnifico Messere Biraghi c’è anche Rocco Commisso in tribuna) cominciano a cadere le gocce. Le prime sono fini, ma quando il pallaio Andrea Borgonetti lancia per aria la sferra, l’acquazzone si fa più deciso. Bagna le curve - calorose e colorate come sempre e protagoniste di due splendide coreografie - ma non annacqua la carica agonistica dei 54 calcianti.

Partita dura, a tratti durissima, ma non scorretta.

Santa Croce ha nei suoi ranghi più esperienza. E con il passare dei minuti, si vede. Ma non subito. Le solite schermaglie iniziali di studio, cazzotti e placcaggi, terminano quando i Bianchi passano in vantaggio.

La reazione azzurra non si fa attendere e nel giro di qualche minuto, ecco il pareggio.

Gli Azzurri provano a mandare un messaggio agli avversari e dopo 19 minuti di gioco premiano il loro buon momento con la caccia del 2-1. Poteva sembrare un colpo micidiale, ma non lo è. Perché Santo Spirito si dimostra compagine sorniona. Infatti, al 23esimo di gioco, la situazione torna di nuovo in parità. Però la fatica comincia a farsi sentire. I testa a testa sono più duri, con il fango sotto le scarpe. Gli spazi sono più abbondanti, e in queste maglie larghe, arriva un punto che sembra mutuato dal calcio: cross dal fronte destro dell’attacco, e l’azzurro è ben appostato sottocaccia: 3-2. Ma neanche questo è il gancio che mette ko i Bianchi, perché appena tre minuti dopo riportano la situazione in parità.

Però hanno davvero speso tanto, e dalla mezz’ora i loro meccanismi cominciano a scricchiolare. E gli azzurri ne approfittano per incunearcisi dentro. In dieci minuti, si portano avanti e poi dilagano. Tra i migliori, Jobel De Castro, autore di una doppietta. A segno anche Biagi, Marcelli e Guetta. Oggi si torna in campo, sempre alle ore 19, per la seconda semifinale tra Rossi e Verdi. Gli Azzurri guardano chi sarà il loro avversario per la finale di San Giovanni.