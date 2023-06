La segnaletica pallida della città Stop invisibili e strisce sbiadite Auto e pedoni, pericolo quotidiano

di Emanuele Baldi

"Ci sono le strisceee, un tu le vedi?". No. Perché, banalmente, non si vedono più. Il siparietto – chissà quanti ce ne saranno ogni giorno in città – si consuma in piazza Gualfredotto, prima della precedenza (che ha, come si dice da queste un po’ visuccio) che chi arriva da piazza Gavinana deve dare alle auto impegnate nella rotonda. La signora attraversa e la macchina frena all’ultimo respiro.

Ha ragione il pedone, ci mancherebbe, ma siamo anche nel cuore di chi guida perché per terra, complice anche il sole basso, si vede poco o nulla. Le strisce pedonali sono invisibili in più punti anche nella vicina zona di Ricorboli, ma anche dall’altra parte dell’Arno, a Bellariva. E ancora alle Cure (qui da registrare anche selciati ’sballati’ dalle radici degli alberi), in certi incroci del Campo di Marte, allo Statuto, a Rifredi, al Ponte di Mezzo e in certe zone del centro – Santa Croce, Oltrarno e San Marco (in molti casi la carreggiata è devastata anche dai bus). Non a caso le pitture più usurate corrispondono alle zomne maggiormente trafficate. La situazione non è così critica infatti nelle zone più interne e residenziali dell’Isolotto.

Tra i passaggi più pericolosi annotiamo l’incrocio tra via Ghibellina e il viale Giovine Italia. E’ vero he qui le auto che arrivano dal centro devono necessariamente rallentare perché c’è uno stop E’ un problema vecchio ma negli ultimi mesi sembra essersi ripresentato con forza. Colpa dei materiali usati che non hanno una durata e una resistenza soddisfacente? Troppe ’pressioni’ del traffico? Non è dato sapere. Certo è che per attraversare le strade serve attenzione massima e chi guida deve avere mille occhi per capire dove c’è uno stop e dove dare la precedenza.