La seconda vita solidale dei capi firmati

Eva

Desiderio

A parlarne ora con le temperature intorno ai 40 gradi fa quasi effetto. Eppure, col cambiamento climatico in atto, c’è il caso che presto arrivi il freddo e tante persone più sfortunate si trovino in difficoltà. Freddo o pioggia torrenziale, insomma clima da coperta. E allora pensiamo di tirarli fuori dagli armadi e dai bauli quei “coltroni“ che non usiamo più da anni perché stregati tutti dai piumoni e dai piumini tutto l’anno, quelle coperte termiche che ogni donna aveva per corredo magari comprate a caro prezzo tanti anni fa e annegate nella naftalina. Portiamole in chiesa, sentiamo il parroco e i volontari della parrocchia. Chiamiamo la Caritas o la Croce Rossa. Insomma diamoci da fare, anche per le coperte dei bambini e per i plaid per i più anziani e i più deboli. La moda rilancia le coperte come capo icona del prossimo inverno, gli scialli delle nonne sono trendissimi, c’è chi come la maison Etro alle ultime sfilate maschili di Milano ha messo le cappe di lana come coperta anche etnica o artigianale sui ragazzi in passerella. Ma fare del bene è altra cosa. E mi raccomando quello che donate che sia pulito, ordinato, non roba di scarto ma moneta di carità. I volontari anche in questo agosto non si fermano. Come quelli di File, Fondazione italiana di leniterapia. In questi giorni poi c’è anche tanta solitudine da combattere. Il sostegno per le cure palliative non si ferma mai, come pure il sostegno psicologico. E allora doniamo a File e anche qui cominciamo a pensare di offrire quei capi che non usiamo più, non perché solo fuori moda, per uomini e donne che poi verranno destinati alle vendite per la raccolta fondi, specie in vista del Natale, con l’esposizione a Palazzo Corsini. Si possono donare jeans, ma anche abiti da sera, pezzi unici e maglie di lana, capi di abbigliamento ricercati per i più vanitosi ed eterni classici come gli abiti da uomo di sartoria.