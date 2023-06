La scuolina pensa in grande A lezione di alta moda

La "scuolina" di Croce a Varliano diventa un istituto per imparare a diventare modellisti e pellettieri per le grandi firme della moda. Lo stabile che fino allo scorso giugno ha ospitato materna e elementari nella piccola frazione sopra Bagno a Ripoli, è rimasto vuoto per un anno dopo il trasferimento dei bambini nel plesso scolastico del Padule recentemente ampliato del capoluogo ripolese. Ma da settembre tornerà a riempirsi di giovani grazie all’accordo triennale tra il Comune di Bagno a Ripoli e l’Alta scuola di pelletteria italiana.

Al pian terreno della ‘scuolina’ (ancora chiamata così nell’affetto dei ripolesi), troveranno posto gli aspiranti lavoratori della pelletteria di alto livello che proprio in questo territorio può vantare grandi firme: basti pensare a Scervino e a Fendi che hanno investito per i loro stabilimenti nella vicina località di Capannuccia, oltre a tante aziende locali. "Vista la grande richiesta di manodopera, vogliamo unire domanda e offerta di lavoro in un territorio lungimirante come Bagno a Ripoli – commenta Franco Baccani, presidente dell’Alta scuola di pelletteria italiana -. Rispetto alle altre sedi della scuola a Scandicci e a Pontassieve, a Croce a Varliano inaugureremo anche un corso di formazione incentrato su alta maglieria e abbigliamento".

Il connubio con una realtà di eccellenza per gli artigiani della pelle, sottolinea il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, "è un’opportunità per tanti giovani, ma anche una risposta fondamentale alla crescita esponenziale sul nostro territorio del settore moda grazie all’approdo e allo sviluppo delle principali maison internazionali, di tante aziende locali e dell’indotto con migliaia di posti di lavoro. C’è bisogno di un nuovo polo formativo per qualificare manodopera e professionalità d’eccellenza".

Se gli aspiranti modellisti e pellettieri studieranno al pian terreno dell’edificio, le aule del primo piano non resteranno vuote: diventeranno sede di alcune associazioni del territorio a cui l’amministrazione comunale ha deciso di destinare i locali con manifestazione di interesse che nelle prossime settimane sarà pubblicata per donare nuova vitalità alla "scuolina" di Croce. Manuela Plastina