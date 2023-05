La Scuola di musica si presenta, oggi porte aperte

Oggi dalle 10 alle 12, open day della Scuola di musica comunale nelle sede nella Galleria Cairoli, a Pontassieve. Un’occasione per visitare i locali con la possibilità di provare i vari strumenti e conoscere gli insegnanti, oltre che scoprire il programma dei corsi per l’estate di una struttura che serve i territori di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e Dicomano, gestita dall’Associazione Sound. Nel corso dell’open day sarà possibile ricevere tutte le informazioni su iscrizioni orari e tariffe dei corsi di canto e strumento previsti per questa estate. La Scuola fonda la sua attività su una lunga esperienza maturata in anni di lavoro nella Valdisieve e si avvale di docenti di alto livello professionale, noti musicisti ed esperti formatori, che operano nelle cinque sedi localizzate sull’intera Valdisieve. Una struttura utile per promuovere la cultura musicale attraverso la didattica e tramite la creazione di eventi stimolanti per gli allievi e per il pubblico.

L. B.