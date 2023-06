La scuola che diventa centro civico Il progetto per la nuova primaria

Scuola e centro civico. È questo il progetto per la nuova Primaria di San Donato in Poggio, un investimento da oltre 3 milioni di euro, di cui 2,4 dal Pnrr. "L’edificio andrà a sostituire l’attuale scuola in via Senese", – commenta il sindaco David Baroncelli. "Sarà realizzata nell’area adiacente al supermercato Coop e alla farmacia comunale". I lavori inizieranno in autunno e saranno seguiti dal responsabile dei lavori pubblici del Comune Renato Beninati e l’architetta comunale Alessandra Saltarin che hanno progetto la scuola come un vero e proprio civic center aperto alla cittadinanza. L’intento è di dare vita ad un borgo civico attivo anche durante le ore extrascolastiche. L’edificio è costituito da due corpi uniti e da un’unica copertura. La conformazione permette un uso distinto delle funzioni, quella didattica e quella per la comunità, e allo stesso tempo è in grado di dialogare e condividere gli spazi. Previsti spazi per la mensa, le attività motorie, un auditorium per le attività extra scolastiche e un’area esterna dove realizzare attività di carattere ambientale e boschi didattici. Dal punto di vista architettonico uno degli elementi è la corte centrale che diventa luogo per lo studio, il gioco oppure per lo svolgimento di eventi culturali e spettacoli all’aperto per momenti di aggregazione e di socialità al servizio della comunità.

Andrea Settefonti