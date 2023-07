La scuola cerca idee Bando fino al 21 luglio

Potranno essere presentate fino al prossimo 21 luglio le proposte progettuali rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell’ambito dell’iniziativa "La Valigia delle Idee" per il prossimo anno scolastico.

I progetti dovranno riguardare una delle tre aree tematiche individuate dall’amministrazione: "Inclusione e prevenzione del disagio", "Competenze chiave di cittadinanza", "Leggere, che piacere!".

Tutti i soggetti interessati potranno inviare i loro progetti collegandosi al link https:moduli.comune.sesto-fiorentino.fi.it accessibile tramite Spid dopo l’acquisizione delle relative credenziali. Ciascun proponente potrà formulare una sola proposta per area tematica, modulabile sia in relazione ai destinatari (suddividendoli in scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) sia in relazione alla durata del progetto, pena esclusione dalla selezione.

Fra le caratteristiche da privilegiare nelle proposte quelle di "offrire un’esperienza alternativa al percorso disciplinare svolto in classe privilegiando la partecipazione attiva dei ragazzi per favorire la socializzazione e la conoscenza delle realtà culturali del territorio" e di "mettere in relazione soggetti e linguaggi diversificati attivando sinergie con il territorio".

Per richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Scolastico e Sportivo (tel. 0554496606614 o anche alla mail [email protected]

S.N.