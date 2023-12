La scrittura rende libero chiunque

Morandi

Nei francobolli italiani secondo le linee guida che regolano l’emissione delle Carte Valori Postali, non possono essere rappresentate le persone ancora viventi fatta eccezione per i Capi di Stato e per il Papa. Per celebrare la giornata della filatelia quest’anno sono stati emessi tre francobolli dedicati agli "Amici di penna" e appartenenti alla serie tematica "il Patrimonio Artistico e Culturale Italiano" tutti con valore in tariffa B corrispondente a 1,25 euro sono stati presentati il 1° Novembre 2023 nel contesto di Lucca Comics & Games. Questi francobolli raccontano la storia di un ragazzo recluso che scrive dal carcere una lettera alla sua ragazza e nel disegno le sbarre terminano proprio accanto alla persona seduta al tavolino per affermare che chiunque riesce a scrivere è una persona libera. Un postino in bicicletta idealmente attraversa il territorio riconoscibile dal Vesuvio e infine una ragazza seduta sul letto nella sua stanza illuminata da una luna rossa legge la lettera. I tre francobolli sono stampati in bel foglietto dove all’esterno delle Carte Valori cioè nella cimosa, sono rappresentati fotograficamente gli attori di "Mare Fuori" la serie TV italiana ideata da Cristina Farina e trasmessa dalla Rai con storie incentrate sulle vicende dei detenuti e del personale di un Istituto Penale minorile di Napoli dove i ragazzi sono guidati in un percorso di recupero, in un luogo dove – non potendo telefonare liberamente - lo strumento principale per comunicare con l’esterno è scrivere lettere.