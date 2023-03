La scorribanda del ladro finisce a... morsi

Prende a morsi un agente e ne ferisce un altro, costringendoli entrambi a ricorrere alle cure mediche. Ne avranno per sette giorni ciascuno.

Davvero scalmato il nordafricano arrestato dalla Polizia dopo essere stato fermato in via Palazzuolo. Gli agenti erano intervenuti su segnalazione dell’ennesimo danneggiamento di macchine parcheggiate in zona. Danneggiamenti del tutto gratuiti, voluti, non certo colposi. Rintracciato e fermato, il nordafricano – che prima ha fatto in tempo a liberarsi di un involucro, lanciandolo – è stato messo a bordo di una volante per essere portato in Questura, identificato e denunciato. Ma una volta diretto verso la Questura ha dato in escandescenza nell’abitacolo della pantera: una serie di calci così forti contro la struttura che separa i passeggeri dagli addetti ai lavori hanno costretto quest’ultimi ad un ’pit-stop’ in via Martelli per verificare le sue condizioni. Appena i poliziotti hanno aperto una delle portiere posteriori il nordafricano, un marocchino di 33 anni, si è scagliato contro di loro mordendone uno a una mano e schiacciando una mano dell’altro. Contusi, i due agenti lo hanno definitivamente bloccato.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Recuperato l’involucro: dentro luci di un dehor ’prelevate’ dal nordafricano urante l’incursione in via Palazzuolo.

